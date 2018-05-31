البورصة في أسبوع... مؤشر القدس يعود للارتفاع والتداول يقارب 3.4 مليون دولار

عقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع الممتد من فترة 27/05/2018-31/05/2018، تم خلالها تداول 1,848,914 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,397,284 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 612 عقدا. وتم تداول 26 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 6 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات أخرى.

فيما أغلق مؤشر القدس عند مستوى 542.19 نقطة مرتفعاً ما قيمته 0.94 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.17%، ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والاستثمار على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.44% فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعاً بنسبة 0.50%، وأغلق مؤشر التأمين منخفضاً بنسبة 0.56% فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.67% وأخيراً انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.34%.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 679 ألف دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 922 ألف دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 26.35%، بينما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.13% بقيمة بلغت حوالي 3.79 مليار دولار أمريكي.