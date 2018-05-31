سلطةالنقد تستقبل وفداً رفيع المستوى من بنك السويد المركزي

استقبل معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا وفدا رفيع المستوى من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبو شحادة، وقد رحب معالي المحافظ بالوفد، وأشاد بالعلاقة الوطيدة بين سلطة النقد وبنك السويد المركزي.

وتأتي هذه الزيارة الفنية بهدف الاطلاع على بيئة ونظم وإطار الاستقرار المالي والاجراءات المطبقة من قبل سلطة النقد لتعزيز الاستقرار المالي والمؤشرات الخاصة بذلك. حيث قدم الخبراء أيضا عرضا بحضور مدراء ومسؤولي سلطة النقد حول تجربة بنك السويد المركزي في مجال الاستقرار المالي، ويشار الى ان بنك السويد من البنوك المركزية العريقة حيث انه تم الاحتفال مؤخرا بمرور 350 سنة على تأسيسه.