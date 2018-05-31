لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يعتقل خمسة صحفيين خلال شهر أيار الحالي

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال "الإسرائيلي" كثف من عمليات الاعتقال والاقتحام لمنازل الصحفيين خلال شهر أيار/ مايو الحالي، في محاولة منه " لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها الخميس، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت واحتجزت منذ بداية أيار الحالي أكثر من (5) صحفيين، وتمديد وتأجيل اعتقال لعدد(3) صحفيين، وإصدار احكام بحق(2) من الصحفيين.

واستنكرت اللجنة، بشدة إعادة اعتقال الصحفيين المحررين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وبخاصة بعد اعتقال الصحفيين مصعب قفيشة وأسامة شاهين ومحمد ومحمود عصيدة بعد نيلهم الحرية تحت حجج واهية، وذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين.

وطالبت، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 24 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

كما استهجنت اللجنة، سياسة الاحتلال بإتباعه أسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال لآخرين تحت حجج واهية.

وأكدت، أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي"، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

تفاصيل حملة الاعتقال

حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، الصحفي مصعب قفيشة، بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة الخليل، كما اعتقلت اليوم الخميس مدير المركز الصحفي " أسامة حسين شاهين (35 عاماً)، من دورا جنوب الخليل بعد مداهمة منزله ونقله الى جهة مجهولة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال في منتصف الشهر الحالي الصحفي محمود نمر عصيدة وافرجت عنه بعد اعتقال دام أسبوع، فيما احتجزت في ذات الشهر الصحفيين بلال الطويل خلال تغطيته المواجهات وسط الخليل.، ومراسل موقع "عرب 48" رأفت أبو عايش ست ساعات، وحوّلته إلى الحبس المنزلي خمسة أيام، أثناء تغطيته تظاهرة احتجاج للطلاب العرب في جامعة بئر السبع.

وفي جانب تمديد وتأجيل اصدار الاحكام، أوضحت لجنة دعم الصحفيين أن محاكم الاحتلال أجلت محكمة الأسير الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت قضاء رام الله لـتاريخ 19/6/2018 .

كما مددت اعتقال الناشط في حقوق الاسرى والرسام والمصمم ياسين ابو لفح حتى تاريخ 4 حزيران القادم، ومددت اعتقال الأسيرة علا مرشود (22عام)، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس ، لفترة غير محددة

في حين أصدرت قوات الاحتلال امر اعتقال اداري بحق الصحفي موسى صلاح سمحان من رام الله لمدة 4 شهور أمر جديد، كما أصدرت محكمة الاحتلال حكم بالسجن لمدة 15 شهرا و غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل بحق الصحفي محمد نمر عصيدة وهو ابن عم الصحفي محمود صقر عصيدة .

وذكرت اللجنة أنه وبعد شراسة الاعتقالات وتمديد وتأجيل الأحكام، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من( 24)صحفياً .

واستمرارا لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، ومحاولته شرعنة الممارسة الاجرامية بحق حرية العمل الصحفي من خلال إقرار "قانون حظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، ما يعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية لتوثيقها".