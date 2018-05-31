زيدان يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عن استقالته من تدريب ريال مدريد.

وجاء الإعلان المفاجئ في مقر التدريب التابع للنادي في أعقاب اجتماع بين المدرب ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويأتي إعلان الاستقالة بعد أيام من تتويج الريال بلقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا، والثالث أيضاً بإشراف زيدان، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي (3-1) في المباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي في كييف.

وبات زيدان (45 عاماً) الذي تولّى الإشراف على ريال في مطلع 2016، أول مدرب في تاريخ المسابقة القارية يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً، والمدرب الثالث في تاريخ المسابقة الأم يحرز اللقب ثلاث مرات.