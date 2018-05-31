ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

زيدان يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:27 - 31 مايو 2018
زين الدين زيدان زين الدين زيدان
مشاركة

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عن استقالته من تدريب ريال مدريد.

وجاء الإعلان المفاجئ في مقر التدريب التابع للنادي في أعقاب اجتماع بين المدرب ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويأتي إعلان الاستقالة بعد أيام من تتويج الريال بلقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا، والثالث أيضاً بإشراف زيدان، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي (3-1) في المباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي في كييف.

وبات زيدان (45 عاماً) الذي تولّى الإشراف على ريال في مطلع 2016، أول مدرب في تاريخ المسابقة القارية يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً، والمدرب الثالث في تاريخ المسابقة الأم يحرز اللقب ثلاث مرات.

متعلقات