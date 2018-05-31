القيادي المدلل: شكرا للكويت التي تصدت للمشروع الأميركي الظالم

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، شكره العميق لدولة الكويت حكومة وشعبا، وخص بالذكر المندوب الكويتي في الأمم المتحدة والذي عطل مشروعا أميركيا في مجلس الأمن لإدانة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد المدلل في تصريحات إذاعية، أن أمتنا العربية لا تزال تنبض بالخير وهي مصنع للرجال الذين يعبرون عن النخوة العربية، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها المندوب الكويتي بهذا الموقف الأصيل في وجه أميركا و"إسرائيل" في الأمم المتحدة.

وطالب الأنظمة العربية والإسلامية بأن تحذو حذو الكويت، وتطور من دعمها للقضية الفلسطينية التي تمثل قضية الأمة المركزية.

وقال المدلل خلال حديثه " بدلا من طلب قوات دولية تحمي الفلسطينيين، يجب أن تشكل قوات عربية وإسلامية لتحرير فلسطين والأقصى".

وأضاف "ما يقوم به الشعب الفلسطيني من نضال وجهاد، والتضحيات إنما ينوب عن العرب والمسلمين لصد المشروع الصهيوني الذي يهدف للتمدد إلى باقي العواصم العربية والإسلامية وصولا لاحتلال مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وتابع المدلل قائلا " إنها لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، ولن يرحم التاريخ من تقاعس عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني الذي مثل رأس حربة في مواجهة المشروع الصهيوني، والذي هو ضحية الاجرام الصهيوني".

وجدد المدلل مطالبته بدعوة العرب والمسلمين بقطع العلاقات وطرد السفراء الأمريكان من الأرض العربية والإسلامية لأنها مشاركة للعدو الصهيوني بالتغول فى الدم الفلسطيني.