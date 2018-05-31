وصول طائرات مغربية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين إلى الأردن

وصلت إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، ست طائرات تحمل على متنها مساعدات إنسانية، مقدمة من المملكة المغربية من خلال مؤسسة الملك محمد الخامس تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وتحمل كل طائرة 10 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، تشمل مواد أساسية، لا سيما تلك التي تستهلك في شهر رمضان، إضافة إلى أنه سيتم إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة لتقديم خدمات استشفائية لضحايا الأحداث الأخيرة، وأدوية ضرورية وأغطية.

وبحسب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيتم تسيير القوافل الإنسانية تباعا من تبرعات مملكة المغرب، ليتم ايصالها إلى مستحقيها في الضفة الغربية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.