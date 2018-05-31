التماس عاجل لـ"العليا الاسرائيلية" لاسترداد جثمان الشهيد عويسات

قدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كامل الناطور، اليوم الخميس، التماسا عاجلا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عزيز عويسات، والمحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ تاريخ وفاته قبل 11 يوما.

وقد تقدمت هيئة الأسرى في وقت سابق بطلب عاجل لما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع لتشريح واستلام جثمان الشهيد الأسير عويسات، ووفقاً لنتائج عملية التشريح والتي تمت بتاريخ 2018/5/25 في معهد الطب العدلي الإسرائيلي أبو كبير، تبين بأن سبب الوفاة المباشر للأسير عويسات هو جلطة قلبية حادة أدت الى استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشهيد عويسات بتاريخ 2014/3/24، وحُكم عليه بالسجن لـ 30 عاماً، وبتاريخ 2018/5/2 أُصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في معتقل "ايشل"، حيث دخل في غيبوبة مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مشفى الرملة ومنها الى مشفى أساف هروفية، الا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك الى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بوضع حرج، و تم إعادته بعدها الى مستشفى أساف هروفيه والتي أستشهد فيها.