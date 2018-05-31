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﻿قراقع:خطوات تصعيدية للأسرى الإداريين تبدأ بالإضراب تدريجياً الشهر المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:23 - 31 مايو 2018
وزير الاسرى عيسى قراقع وزير الاسرى عيسى قراقع
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن مئات الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل بخطوات تصعيدية تبدا بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم.

واضاف قراقع في تصريحات إذاعة إن 500 اسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال اتخذوا قرارهم بعدم المثول امام المحاكم الاسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم.

وتوقع قراقع ان تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء هذا الاضراب المقرر وان يواجه بقوة كما حصل في اضراب عام 2017 ، داعيا كافة ابناء شعبنا الى مساندة هذا الاضراب.

 

 

 

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