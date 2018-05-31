حماس تثمن موقف الكويت بإفشال قرار يدين الفلسطينيين

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف دولة الكويت العربي الأصيل في إفشال إصدار مشروع قرار قدمته الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دولياً، والذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة.

كما أشادت حركة حماس في بيان صحفي، بموقف روسيا وسائر المواقف الدولية التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الانحياز الأمريكي والعدوان الإسرائيلي الظالم.

ودانت الحركة، المواقف الأمريكية المنحازة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي والتي تشجعه على ارتكاب مزيد من العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة، كل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.