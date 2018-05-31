مصر تستضيف لقاء مصريًا فلسطينيًا أردنيًا حول غزة

تستضيف وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، اجتماع لوزراء الخارجية ومديري أجهزة المخابرات لكل من مصر والأردن وفلسطين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الدستور” المصرية، من المتوقع أن يتناول اللقاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وتصاعد الأحداث في غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، فضلاً عن بحث تبعات القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ويجتمع قبل اللقاء الرسمي وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بقصر التحرير، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأنها.