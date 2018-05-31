تعليق مثير لوزير صهيوني على دعوات احتلال "غزة"

رفض ما يسمى وزير الإسكان "الإسرائيلي"، الجنرال يوآف غالانت، الدعوات التي انطلقت لإعادة احتلال قطاع غزة، الذي لا يرغب أحد في السيطرة عليه.

وفي رده على تلك الدعوات التي صدرت عن عدد من الوزراء "الإسرائيليين" لإعادة احتلال غزة، قال الوزير الإسرائيلي أن "لا أحد يمكنه السيطرة على قطاع غزة"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

ودعا عدد من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو إلى "اجتياح قطاع غزة، وإعادة احتلاله والعودة إلى الأوضاع ما قبل العام 2005، كسبيل وحيد لوقف التهديد الصاروخي الفلسطيني على إسرائيل، وهو ما رفضه غالانت".

وقال الوزير غالانت، الذي كان قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، "إن على كل من يفكر بإعادة احتلال غزة الإجابة عن سؤالين؛ ما الثمن الذي سيدفع لقاء هذه الخطوة؟ وثانيا، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟".

وأضاف: "لا يرغب أحد بالسيطرة على غزة، لا المصريون ولا الأوروبيون، ولعل التجربة الإسرائيلية كانت فاشلة جدا في غزة، وليس لإسرائيل مصلحة استراتيجية هناك".

ورأى أن "الحل لوقف الصواريخ هو العودة إلى نهج التصفية والاغتيالات لمطلقي الصواريخ، ولمن يعطونهم الأوامر"، وفق ما أورده الموقع الإسرائيلي.

وردا على العدوان الإسرائيلي، قصفت أمس المقاومة الفلسطينية العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ وقذائف الهوان، وهو ما تسبب بحالة ذعر بين الإسرائيليين، وإحداث حالة إرباك سياسي وأمني للحكومة الإسرائيلية، وفق مراقبين.