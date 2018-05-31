اعتقالات واسعة بالضفة بينهم صحفي ومدير مركز للأسرى

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، سبقتها اقتحام حي المساكن الشعبية في نابلس وبلدة سالم شرقي المحافظة.

وافادت مصادر محلية ان دوريات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس وحاصرت صالون عصام السطل الذي اعتقل قبل اسبوع، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وفي بلدة سالم شرق نابلس داهمت دوريات الاحتلال البلدة وتمركزت في منطقة الدوار وسط اطلاق قنابل الصوت.

وفي جنين اعتقلت الشاب ربيع لؤي حمارشة، خلال اقتحامها مدينة يعبد قضاء جنين، والشاب محمد ابراهيم عابد، من قرية كفردان شمال غرب مدينة جنين.

وفي الخليل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق اسرى محررين بالخليل، عرف منهم حتى اللحظة

1. اسامة شاهين، مدير مركز اسرى فلسطين

2. زياد علي القواسمي

3. زيد اكرم القواسمي

4. الصحفي مصعب قفيشة

5. زيد الجنيدي

6. منجد الجنيدي

7. مالك ابوعيشة

8. المحلل السياسي هشام الشرباتي

9. حماد العملة

10. باسم عبيدو

11. منجد عاشور