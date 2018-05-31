طقس فلسطين: الجو معتدل وربيعي

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا في اريحا والاغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً الى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا في اريحا والأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا في اريحا والأغوار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا في اريحا والأغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.