اكتشاف هيكل عظمي "استثنائي" بلا رأس!

اكتشف علماء الآثار هيكلا عظميا لرجل مقطوع الرأس، خلال عمليات تنقيب في مدينة بومبي في إيطاليا.

ويُعتقد أن الرجل (عمره فوق الثلاثين) تعرض لضربة قوية بواسطة صخرة كبيرة أثناء محاولته الفرار من ثوران جبل "Vesuvius" عام 79 بعد الميلاد.

ووصف المدير العام للحديقة الأثرية، ماسيمو أوسانا، هذا الاكتشاف بأنه "دراماتيكي واستثنائي". وتُظهر الصور وجود هيكل عظمي بارز تحت حجر ضخم.

وقال المسؤولون إن "وجود آفات في منطقة الساق يشير إلى تعرض العظام لعدوى مرضية، ربما كانت سببا في صعوبة المشي". ويمكن أن تكون الصخور المتساقطة، التي يفترض أنها انتشرت في الهواء بفعل قوة الاندفاع، قد سحقت رأس الرجل والجزء العلوي من صدره. ولم يعثر علماء الآثار على جمجمة الضحية بعد.

ومن المتوقع أن يكون الآلاف من الناس قد لقوا مصرعهم بسبب ثوران البركان الذي جمد مدينة بومبي القديمة في ذلك الوقت، ولكن حتى الآن تم انتشال 1100 جثة فقط.

يذكر أن بومبي التي تقع على سفح جبل بركان فيزوف بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا، هي مدينة رومانية عاش فيها حوالي 20 ألف نسمة، ولم يبق منها اليوم إلا آثارها القديمة.