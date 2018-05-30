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بريطانيا تدافع عن تصعيد الاحتلال ضد غزة في مجلس الأمن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:33 - 30 مايو 2018
بريطانيا تدافع عن تصعيد الاحتلال ضد غزة في مجلس الأمنبريطانيا تدافع عن تصعيد الاحتلال ضد غزة في مجلس الأمن بريطانيا تدافع عن تصعيد الاحتلال ضد غزة في مجلس الأمنبريطانيا تدافع عن تصعيد الاحتلال ضد غزة في مجلس الأمن
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أعرب المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن الدولي عن دعم بلاده لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها وذلك بعد قصف حركات المقاومة أمس لعدة مواقع إسرائيلية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك عقدها بشكل طارئ بناء على دعوة من قبل الولايات المتحدة لمناقشة التصعيد الأخير في غزة.

وقال المندوب البريطاني خلال كلمته بالمجلس: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وقتل أكثر من 100 فلسطيني في غزة أمر مؤسف".

واعتبرت بريطانيا أن الوضع في غزة خطير وبالغ التعقيد، وذلك بسبب التصعيد من قبل قوات الاحتلال وحركات المقاومة بغزة.

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