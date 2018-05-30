الكويت تعرقل مقترحاً أميريكاً لإدانة غزة في مجلس الأمن

عرقلت الكويت الاربعاء اقتراحا أميركيا باصدار اعلان عن مجلس الامن يندد بقوة باطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.

والمعروف انه لا بد من إجماع لصدور اعلان عن مجلس الامن.

وكانت الولايات المتحدة وزعت الثلاثاء مشروع إعلان عشية الاجتماع المقرر لمجلس الامن الاربعاء بناء على طلب واشنطن، للبحث في اطلاق صواريخ على اسرائيل من قطاع غزة.

وكانت اسرائيل ردت بشن غارات جوية على عشرات المواقع في القطاع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية رسالة الى ممثلية الولايات المتحدة في الامم المتحدة جاء فيها:

"لا نستطيع المواقفة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين اننا نعمل على مشروع قرار يتطرق الى حماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".

وكان الاميركيون عرقلوا خلال الاسابيع القليلة الماضية مشروعي اعلان يعبران عن قلق مجلس الامن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة، ما يكشف عن الانقسام القائم في مجلس الامن ازاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ومن المفترض ان يصوت مجلس الامن هذا الاسبوع على مشروع قرار للكويت يدعو الى اتخاذ "اجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة، حسب النص الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.

ويتوقع الدبلوماسيون ان تعرقل واشنطن صدور مشروع القرار هذا عبر استخدام الفيتو.