محكمة الاحتلال ترجئ النظر في جلسة الفتى التميمي حتى تموز المقبل

قال محامي نادي الأسير أحمد صفية إن محكمة الاحتلال في "عوفر" عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في قضية الفتى المريض حسان التميمي (18 عاما)، وقررت إرجاءها حتى الـ25 من تموز المقبل.

وأوضح المحامي صفية في بيان صدر عن نادي الأسير، أن جلسة اليوم تأتي بعد قرار نيابة الاحتلال قبل يومين بالإفراج عنه مقابل استمرار النظر في قضيته.

وتابع المحامي أن قرار النيابة هو محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها بشأن ما وصل إليه التميمي خلال الأيام الماضية، وبعد أن تيقنت أن وضعه الصحي وصل إلى مرحلة خطيرة، مشددا على أن تغيير وضعه القانوني لا يعني إسقاط المسؤولية عن إدارة معتقلات الاحتلال.

وقال المحامي إن التميمي يُعاني من مشكلات في الدم وهو يحتاج إلى غذاء معين وجرعات منتظمة من الدواء؛ الأمر الذي لم توفره إدارة معتقلات الاحتلال منذ أن اعتقلته قبل نحو شهرين، واستمرت بممارسة سياسة الاهمال الطبي بحقه إلى أن وصل وضعه الصحي لهذه المرحلة.

وفي ضوء المتابعة للوضع الصحي للفتى التميمي، أكد المحامي أن وضعه تخطى مرحلة الخطر الشديد، وهو الآن في وضع صحي مستقر في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، إلا أنه بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصل إليه الفتى التميمي، من خلال ممارستها لسياسة الاهمال الطبي والمماطلة بحقه، وكذلك بحق المئات من الأسرى في معتقلات الاحتلال.