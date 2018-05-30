أيزنكوت: نجحنا في منع ايران من جرنا لحرب موسعة في قطاع غزة

كشفت القناة العبرية الثانية عن فحوى جلسة المجلس الأمني المصغر "الكابنت" والتي انتهت جلسته مساء اليوم الأربعاء.

ووفقاً للقناة، فقد اطلع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزراء الكابنت حول الرد الإسرائيلي أمس الثلاثاء على قطاع غزة، قائلاً "إسرائيل أنهت جولة القتال مع قطاع غزة بتحقيق إنجازات كثيرة، ويدنا هي العليا في تلك الجولة".

أما قائد هيئة الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، فقد عرض على الوزراء الأهداف التي قصفتها الطائرات الحربية، قائلا: "قصفنا أهداف مهمة وألحقنا أضراراً بالمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة".

وأضاف ايزنكوت: "إسرائيل نجحت في تلك الجولة بمنع إيران من جر الجيش لمواجهة موسعة في قطاع غزة، لكي لا يركز الجيش جهوده على الجبهة الشمالية مع سوريا، ولكي لا نواجه التواجد العسكري الإيراني في سوريا".

وقال وزير الشؤون الاستخباراتية يسرائيل كاتس: "الرسالة الأساسية لحماس فقد تلقت ضربة قوية، والجيش نفذ هجوم موسع وهو الأول منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في عام 2014"، مضيفاً: "لدينا خط أحمر، وإسرائيل لن تسمح بالمساس بأمنها".