الاحتلال: انتظرنا الفرصة أمس بفارغ الصبر وقصفنا أهداف ثمينة

نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو للغارات الجوية التي شنتها طائراته الحربية أمس الثلاثاء في أنحاء قطاع غزة، زاعما أنه استهدف مخزناً للطائرات المسيرة ومخرطة لتصنيع الصواريخ ومخزن لصواريخ الكتف ومواقع تدريب يتم منها التدرب على تسيير الطائرات بدون طيار.

وحسب الجيش، فقد أغارت الطائرات على 65 هدفاً لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أنه اغتنم الفرصة أمس والليلة الماضية لقصف الأهداف.

وأضافت مصادر عسكرية: "كنا ننتظر تلك الفرصة منذ وقت طويل لقصف تلك الأهداف، ونحن حققنا هدفاً كبيراً بعد قصفها".

وقال قائد المنطقة الجنوبية ايال زامير: "الأهداف التي قصفناها بالغة الأهمية، وانتظرنا وقت طويل، والفرصة سنحت لنا أمس لقصفها".

أما حيال الصواريخ التي أطلقتها المقاومة أمس، قال مصدر عسكري إن معظمها تم اعتراضها من قبل القبة الفولاذية، فيما سقطت صواريخ أخرى في أراضي مفتوحة.