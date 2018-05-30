الاحتلال يصادق على بناء 450 وحدة استيطانية جنوبي بيت لحم

صادق ما يعرف بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال، اليوم الأربعاء، على بناء 450 وحدة استيطانية في تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المصادقة تشمل بناء 170 وحدة في مستوطنة "نيفيه دانييل"، و84 وحدة في مستوطنة "كفار الداد"، و38 وحدة في مستوطنة "كفار عتصيون"، بالإضافة إلى 150 وحدة استيطانية تمت المصادقة على بنائها سابقًا.

ويستمر مجلس "غوش عتصيون" في التخطيط لبناء 17 ألف وحدة استيطانية على أن يتم طرحها للبناء خلال الفترة المقبلة، وفق الصحيفة.

وسبق للجنة أن صادقت صباحًا على بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنات بالخليل.