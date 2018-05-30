مساعدات مغربية للشعب الفلسطيني

أرسلت المغرب مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تتألف من مواد غذائية وأدوية ومواد طبية.

وأفاد مكتب تمثيل المملكة المغربية في فلسطين أن المساعدات المغربية أرسلت يوم أمس الثلاثاء من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ومن بين المساعدات 25 طناً من الأدوية والمواد الطبية اللازمة للمستشفى الميداني المزمع إقامته في غزة.

وسيعمل 97 شخصاً من بينهم 13 طبيباً و21 ممرضة في هذا المستشفى الذي سيمكن إجراء العمليات الجراحية فيه.

والمساعدات الغذائية المرسلة إلى المنطقة ستوزع من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن.