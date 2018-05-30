"الصوت والمجهول"... "واتسآب" تضيف ميزتين مرعبتين

قررت الإدارة الخاصة بتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" أن تسمح لمستخدميها بمزيد من التحكم والسيطرة، والتي توفر ميزات وصفت بـ"المرعبة".

أوضح موقع "ذا ليكر" التقني المتخصص أن الميزات الجديدة، تم توفيرها حاليا لنسخة "البيتا" على نطاقات ضيقة، على أن يتم تعميمها في وقت لاحق لكافة مستخدمي "واتسآب".

وأشار الموقع إلى أن الميزة الأولى، ستمكن المستخدمين من إجراء محادثات صوتية جماعية لنحو 4 أشخاص على الأقل عبر أي مجموعة داخل "واتسآب".

وسيتم طرح تلك الميزة بصورة خاصة لنسخة البيتا على أنظمة تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون"، على أن يتم دعمها في وقت لاحق لأنظمة تشغيل "أندرويد".

كما أن الشبكة تختبر أيضا إمكانية تحول المكالمات الصوتية إلى مكالمات فيديو، في وقت لاحق.

أما بالنسبة للميزة الثانية، والتي وصفت بالأخطر والأهم، التي تمكن مستخدمي "واتسآب" من إرسال رسائل لأشخاص ليس مسجلين على قوائم الاتصال بهواتفهم.

ووصفت تلك الميزة بأنها مهمة لأولئك الأشخاص، الذين يبعثون رسالة أو يجرون محادثة واحدة عبر واتسآب مع شخص ما، ومن غير المتوقع التواصل معه مستقبلا.

ولكن تلك الميزة أيضا بعثت على خوف ورعب عدد من المستخدمين، خاصة وأنها تسمح بتطفل أرقام وشخصيات على خصوصية المستخدمين الآخرين في "واتسآب".