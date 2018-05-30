شركة الكهرباء: لا جدول واضح للكهرباء في غزة بسبب الأرباك

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة صباح الأربعاء، تشغيل مولد واحد في محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لسد العجز الحاصل نتيجة تعطل خطوط مغذية من الجانب الإسرائيلي.

وأرجع مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت سبب العجز الكبير في الكهرباء المستلمة بتعطل خطي رقم 11 و8 المغذيان لمحافظة خانيونس وخط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر "أنه لا جدول واضح للكهرباء حاليًا بسبب الإرباك الكبير".

وأشار إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 84 ميجا وات ومحطة التوليد 16 ميجا وات، فيما لا تزال الخطوط المصرية معطلة.

وكانت الكهرباء تصل غزة أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع وتقلصت أكثر مع تعطل الخطوط الاسرائيلية عصر امس واستمرار تعطل الخطوط المصرية.