كابتن منتخب البرازيل: لا نعد بالفوز في المونديال

أكد كابتن منتخب البرازيل، تياغو سيلفا، أنه "لا يمكنه أن يعد الجماهير بالتتويج ببطولة كأس العالم، ولكنه يعدهم بأن يقدم المنتخب مباريات عظيمة".

وتعرض منتخب السامبا لخسارة مذلة 1ـ7 أمام المنتخب الألماني في نصف نهائي كأس العالم الذي استضافته البرازيل، قبل أربعة أعوام.

وأضاف سيلفا (33 عاما) أن الفريق الحالي لا يشبه الفرق البرازيلية الشهيرة السابقة.

وتابع سيلفا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لدينا فرصة أخرى للعب في كأس العالم وإعادة كتابة قصتنا، لا يمكننا أن نعد بالتتويج باللقب ولكن يمكننا أن نعد بتقديم مباريات عظيمة، عندما يحين وقت كأس العالم ستشاهدون كرة قدم رائعة".

ويتدرب المنتخب البرازيلي حاليا في إنجلترا، ويحاول نيمار، زميل سيلفا في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يستعيد جاهزيته البدنية.

وكان نيمار (26 عاما)، أغلى لاعب في العالم، قال في وقت سابق إنه "ليس جاهزا بنسبة 100%" بعدما خضع لجراحة في قدمه، ولكنه قال إنه سيكون جاهزا للعب مع بلاده في المونديال.

يذكر أن المنتخب البرازيلي يلعب في المجموعة الخامسة بالمونديال بجوار منتخبات كوستاريكا وصربيا وسويسرا التي يواجهها في مباراته الافتتاحية يوم 17 حزيران/يونيو المقبل.