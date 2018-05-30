"هآرتس" تكشف تناقضات وزراء حكومة نتنياهو حول "تصعيد غزة"



كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تناقضات في تصريحات وأقوال بعض الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول الوضع في غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الوزير "إسرائيل كاتس"، نفى أن يكون هناك وقف إطلاق نار مع حماس، وأكد أن هناك سياسة إسرائيلية واضحة لا تسمح بإطلاق النار والهجمات والعنف ضد "المدنيين الإسرائيليين وعلى الأراضي الإسرائيلية".

ولفتت الصحيفة العبرية أن وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" ، "نفتالي بنت"، قال: "لا توجد تفاهمات. وهناك عمل من جانب إسرائيل ضد غزة ".

وأوضحت أنه في ذات الوقت تناقضت تصريحات وزير الطاقة "يوفال شتاينتز" مع سابقيه، وقال "إن هناك تفاهمات مع حماس، لكن هناك واقع على الأرض أكثر أهمية من التفاهمات".