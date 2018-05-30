واللا: لماذا لم يتم اغتيال أيٍّ من مطلقي الصواريخ بغزة؟



تساءل موقع "واللا" العبري، عن عدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال أي من مطلقي الصواريخ على مستوطنات "غلاف غزة".

وجاء في تقرير الموقع العبري: "لماذا لم يتم تصفية أي من مطلقي الصواريخ خلال اليومين الماضيين؟ هل فشلت الاستخبارات؟".

وأضاف التقرير: "ألم يكن من الصواب منع الهجوم إذا عرفوا أنه سيكون كذلك؟ بماذا خرجنا من هذه الجولة العنيفة؟ ما هو مستوى الاستعداد في الجبهة الداخلية؟ أسئلة صعبة من تصعيد غزة".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية خلال الأمس من الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد مقاوم من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأصدرت كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بيانا مشتركا تبنتا فيه قصف الاحتلال بوابل من الصواريخ التي سببت أضرارا كبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.