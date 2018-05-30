الإعدام غيابيًا على مدان بالقتل في غزة

أصدرت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (م/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور مروان عوض الغرابلي، حيث حكمت غيابياً بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت عن تهمة القتل قصدًا، وحمل سلاح ناري.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

وذكرت النيابة أن المدان فار من العدالة خارج البلاد، وعليه تم نشر قرار إمهال ليسلم نفسه خلال المدة القانونية وبناء عليه تمت محاكمته غيابيًا وإدانته بالتهم المسندة إليه".

وكان المتهم قد قتل المجني عليه بعد إلقائه قنبلة يدوية باتجاهه فقتله بوجه غير مشروع.