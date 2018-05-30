المدلل:المقاومة ثبتت قواعد الاشتباك وأكدت قدرتها على فرض قواعدها

أكدّ أحمد المدلل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، دخول التهدئة حيز التنفيذ بعد اتصالات اجراها الوسيط المصري خلال الساعات الماضية.

وقال المدلل في تصريح إنّ المقاومة ابلغت القاهرة ضرورة التزام الاحتلال بتفاهمات اتفاق وقف اطلاق النار عام 2014، مؤكدًا أن المقاومة ملتزمة ما التزم الاحتلال بها.

وذكر المدلل أن المقاومة ثبتت قواعد الاشتباك، وأكدت أن يدها طويلة وقادرة على حماية أبناء شعبها، ولديها القدرة على فرض قواعدها بدون أدنى تردد.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية فاجأت الاحتلال "الاسرائيلي" برشقات متتالية من القذائق الصاروخية دكت خلالها ما تسمى بمستوطنات "غلاف غزة" , لايصال رسالة للاحتلال "الاسرائيلي" ان تغيير قواعد الاشتباك على ارض قطاع غزة غير مسموح به ، وان المقاومة قادرة على ردع الاحتلال .