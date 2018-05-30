ثابت:لا يوجد جدول منتظم حتى اللحظة رغم تشغيل مولد كهربائي فجراً

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، عن تشغيل أحد المولدات الرئيسية في محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع فجر اليوم الأربعاء.

وقال محمد ثابت مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة، صباح اليوم الاربعاء: " إنه تم تشغيل فجر اليوم أحد المولدات في محطة التوليد لسد العجز الحاصل نتيجة تعطل الخطوط الإسرائيلي".

وأكد ثابت أنه لا يوجد حتى اللحظة جدول منتظم لتوزيع الكهرباء، وجاري تعديله ليكون 4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة فصل.

وأشار إلى نقص في الخطوط الإسرائيلية الواصلة إلى قطاع غزة بنسبة 40 "ميغا وات"، اليوم، موضحا أن كمية الكهرباء الواصلة حاليا فقط 80-84 ميغا وات.