"غزة" تتصدر أخبار الصحف والمواقع العبرية

احتلت أخبار التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة اليوم الأربعاء، عناوين المواقع والصحف الإخبارية العبرية، بالتغطية الإخبارية والتحليلات.

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد شنت عدواناً على كافة المناطق في محافظات قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق رشقات من قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع على مستوطنات غلاف غزة.

ووفقاً لترجمة محمد أبو علان دراغمة، فقد تصدرت غزة أبرز عنـــاوين المـــواقع الإخبـــارية العبــرية.

صحيفة معاريف :

مستوطنة أصيبت ابنتها من قذيفة، الباب خلع من مكانه.

بانتظار المواجهة القادمة، للحكومة الإسرائيلية لا يوجد خطة لقطاع غزة.

لا وقف إطلاق نار، الجيش الإسرائيلي يقصف في غزة، ودمر مخزن لطائرات خفيفة.

الناطق باسم جيش الاحتلال: ” قادة المنظمات الإرهابية يعرفون ماذا خسروا، وهم يختبئون لأنهم يعرفون قدراتنا”.

هناك تقدم قدرات القبة الحديدية، ولكن مزعج إنه لم تصب أية خلية إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

لا عملية عسكرية في قطاع غزة حتى الآن، ولا تجنيد للاحتياط.

رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرجمان ترك منزل العائلة ليسكن وحيداً.

إدانات دولية لإطلاق القذائف من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

المبعوث الأمريكي لعملية السلام جرنبلت: ” حماس لا يوجد لديها غير الإرهاب لتقدمه”.

صحيفة إسرائيل هيوم:

ليلة حمراء في الجنوب، عشرات القذائف على التفافي غزة، والجيش يهاجم أهداف لحماس والجهاد الإسيلامي.

حركة حماس، وافقنا على وقف لإطلاق النار.

عشرات القذائف سقطت في النقب، وفي التفافي غزة، والطيران الإسرائيلي يقصف 25 هدفاً في القطاع.

مصر تملك مفاتيح إنهاء حالة الحرب في غزة.

ضابط إسرائيلي مسؤول عن القبة الحديدية: ” طلب منا الرد في سرعة قياسية ونجحنا”.

على حركة حماس أن تقرر، تريد هدنة أم حرب.

130 صاروخ وقذيفة أطلقت على “إسرائيل”.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

قذيفة أصابت بيت في عسقلان دون وقوع إصابات، وحماس تعلن موافقتها على وقف إطلاق نار.

قذيفة سقطت في منطقة “نتيفوت”، وقصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة.

التصعيد في غزة، كل الأطراف مستعدة لتصعيد محدود.

المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة تطلب من مجلس الأمن الدولي الوقوف ضد القصف من قطاع غزة.

أنباء كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية عن الخروج لحرب على غزة.

صحيفة هآرتس:

صفارات الإنذار سمعت طوال الليل، انفجار قذيفة في منطقة “نتيفوت” دون وقوع إصابات، والجيش الإسرائيلي مستمر في القصف على قطاع غزة.

هدف الجهاد الإسرائيلي إظهار أن القصف من قطاع غزة كهدف منفصل، وليس تغيير في السياسية.

قيادي في حماس، توافقنا على وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

سارة نتنياهو للمستشار القضائي للحكومة، مستعدة لإعادة أموال من أجل إغلاق ملف منازل رئيس الحكومة.

الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يدينون إطلاق القذائف من غزة على المستوطنات الإسرائيلية، ويقولون بأن القصف هجوم غير مقبول.

موقع واللا نيوز:

إصابات مباشرة لمباني في الجنوب، وحماس تقول، توصلنا لتفاهمات لوقف إطلاق نار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 65 هدفاً في قطاع غزة، وصفارات الإنذار لازالت تسمع في التفافي غزة.

كما كانت الأوضاع أيام عملية “الجرف الصامد”، المستوطنون سينامون في الملاجىء.

إيران تصفي حساباتها مع “إسرائيل” من خلال غزة.

بسبب التوتر في قطاع غزة، السفراء الإسرائيليين أرسلوا لهجوم سياسي.

الاتفاق الروسي الإسرائيلي حول سوريا: ” الحكم مقابل الأمن”.

صحفي روسي معارض لبوتن قتل في كييف.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

جركة حماس تعيش حالة من اليأس، بالتالي من الممكن أن تذهب أبعد مما جرى في اليومين الماضيين.

قذيفة سقطت في ساحة بيت في عسقلان، وأخرى سقطت في نتيفوت.

رداً على القصف الذي لا يتوقف من قطاع غزة، الطيران الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة.

“الدم مقابل الدم”، حركتي حماس والجهاد الإسلامي تبنيتا القصف من قطاع غزة.

تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من الممكن وقف التصعيد مع قطاع غزة.

قصف نفق يمتد من غزة لداخل حدود فلسطين المحتلة 1948.

الاتحاد الأوروبي يدين القصف من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية في الجنوب.

القناة الثانية الإسرائيلية:

صفارات الإنذار مستمرة،

ليلة قذائف، وإصابة مباشرة لبيت.

للمرّة الأولى من العام 2014، قذيفة سقطت في “نيتفوت”.

حماس والجهاد يحملان المسؤولية عن عمليات إطلاق القذائف.

والقصف الإسرائيلي للقطاع مستمر هو الآخر.

التصعيد كشف التطور في قدرات القبة الحديدية.

حركتي حماس والجهاد الإسلامي يعترفان بالمسؤولية عن القصف على المستوطنات الإسرائيلية في الجنوب.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يطالب بالعودة لسياسية الاغتيالات ضد قيادات فصائل المقاومة.

أنباء كاذبة في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية عن خروج جيش الاحتلال لعملية عسكرية في غزة.

القناة السابعة الإسرائيلية:

ليلة صعبة في مستوطنات مجلس إقليمي أشكول، ورئيس الأركان تعهد بعودة الهدوء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 65 هدفاً في قطاع غزة.

حركة حماس، وافقنا على وقف إطلاق نار.

خبير إسرائيلي في منظمات المقاومة، تسهيلات على قطاع غزة تعزز قوة حركة حماس.

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيادة حركة حماس تختبئ لأنها تعرف قدراتنا.

نتنياهو، وجهتنا ليست للتصعيد، وسترد بقوة على إطلاق القذائف.

الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نحن موجودين في أقرب نقطة لحافة الحرب.

فضائية 20 الإسرائيلية:

الحرب في الجنوب، الطيران الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة.

أربع سنوات على أسر ومقتل المستوطنين الثلاثة من منطقة مستوطنات “غوش عتصيون”.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية، العمل والتعليم كالمعتاد، ومحددات على التجمهر.