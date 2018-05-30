التشيك تعاود فتح قنصليتها في القدس

أعادت الجمهورية التشيكية، فتح قنصليتها الفخرية في القدس بعدما أغلقتها في 2016 إثر وفاة القنصل الفخري السابق، وقد عيّنت على رأسها رجل الأعمال "الإسرائيلي" من أصول تشيكية "دان بروبر" قنصلا فخريا، كما افادت وسائل اعلام في براغ.

ونقلت وكالة "سي تي كي" التشيكية عن بروبر (78 عاما) قوله ان "اسهامي سيكون بالخصوص في مجال العلاقات الاقتصادية لان لدي علاقات مع مجتمع رجال الأعمال المحلي".

ومن المقرر، أن يعقب اعادة افتتاح القنصلية الفخرية التشيكية افتتاح مركز ثقافي تشيكي في القدس أيضاً، وفقا لخطة عرضها رئيس الوزراء اندري بابيس.