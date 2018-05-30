السيسي يزور السودان في أكتوبر وسط توترات

قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أمس الثلاثاء خلال زيارة للقاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في أكتوبر تشرين الأول لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية، وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وحظر السودان استيراد منتجات زراعية مصرية العام الماضي بسبب استخدام مزعوم لمبيدات حشرية، كما يوجد نزاع طويل الأمد بين البلدين على منطقة متنازع عليها يطالب بها السودان لكن القاهرة تقول إنها أرض مصرية.

وتخشى مصر من جانبها أن يدعم السودان إثيوبيا في مساعيها للإسراع بملء خزان سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل. وتخشى مصر أن يضر السد بإمدادات المياه إليها، لكن السودان يدعم السد لحاجته إلى الكهرباء.

وقال الدرديري "هي زيارة لعرض اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وهناك الكثير من الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها".