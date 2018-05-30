البيت الأبيض مستعد لعقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أمس الثلاثاء: "إن البيت الأبيض مستعد لعقد القمة المقررة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 12 يونيو حزيران وهو الموعد الأصلي المقترح للاجتماع الذي يواجه صعوبات".

وأضافت ساندرز للصحفيين المرافقين لترامب على متن طائرة إير فورس وان إلى ناشفيل بولاية تينيسي: "يعتقد الرئيس أن المناقشات الجارية تسير على نحو جيد.. وأن الاجتماعات الجارية خلال هذا الأسبوع.. تدل بالتأكيد على إحراز تقدم".

وتابعت قولها "سنكون مستعدين إذا عقد الاجتماع في 12 يونيو. سنكون مستعدين بالتأكيد إذا جرى في موعد لاحق لأي سبب من الأسباب. سنكون مستعدين لذلك أيضا".