الحية: المقاومة نجحت في صد العدوان ومنعت تغيير قواعد الاشتباك

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، تدخل العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية لطلب المقاومة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعودة إلى تفاهمات 2014.

وأكد الحية في تصريح صحفي، أن المقاومة الفلسطينية نجحت في صد العدوان "الإسرائيلي" ومنعت تغيير قواعد الاشتباك.

وشدد على أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستلتزم بما تم الاتفاق عليه ما التزم الاحتلال به.

يُشار إلى ان سرايا القدس وكتائب القسام أعلنتا مسؤوليتهما عن استهداف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بحق الشبان الفلسطينيين المتظاهرين بصورة سلمية على حدود غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيداً وآلاف الجرحى.