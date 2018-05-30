الاتحاد الأوروبي يدعو المقاومة لوقف إطلاق النار

دعا الاتحاد الأوروبي فصائل المقاومة الفلسطينية، بوقف فوري لإطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، مشددًا على ضرورة تهدئة الأوضاع لحماية المدنيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش في بيان مساء الثلاثاء إنه "يجب وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قبل الفلسطينيين من غزة باتجاه إسرائيل على الفور".

وأضافت "هناك حاجة ماسة إلى تهدئة هذا الوضع الخطير لضمان حماية حياة المدنيين".

وأكّدت كوتشيانتشيتش أن "الهجمات العشوائية" ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف.

وتابعت "لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة يجب كسر دائرة العنف واليأس من خلال عملية سياسية حقيقية".

ويواصل الطيران الحربي "الإسرائيلي" حتى ساعات فجر الأولى من يوم الأربعاء شنّ غارات عنيفة على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أكد أن إسرائيل ستحول كل مكان تنطلق منه القذائف الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل" إلى هدف شرعي للقصف الإسرائيلي.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية (سرايا القدس وكتائب القسام) قصفتا المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.