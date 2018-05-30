الاحتلال يبعد 5 مقدسيين عن الأقصى ويمدد اعتقال آخر

قررت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، الإفراج عن خمسة مقدسيين بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة الاحتلال قرر الإفراج عن كل من مأمون الرازم، وأكرم الشرفا، وعامر بزلميط، وسامي أبو الحلاوة، ومحمد الطويل بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع.

وفي سياق متصل، مدد قاضي محكمة الاحتلال اعتقال الشاب عمرو أبو عرفة ليوم الخميس القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الستة فجر الأحد بعد أن اقتحمت منازلهم بالقدس وأجرت فيها تفتيشًا دقيقًا، وصادرت بعض المقتنيات، وحولتهم للتحقيق في سجن "المسكوبية" بتهمة المشاركة في مسيرة داخل المسجد الأقصى، ومددت المحكمة اعتقالهم لليوم.