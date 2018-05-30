ممثل الجهاد في لبنان: لا يمكن فرض معادلات جديدة في غزة

قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا: "إن الاحتلال "الإسرائيلي" أمعن في جرائمه بشكل لا يحتمل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقد بأن الشعب الفلسطيني والأبرياء والعزل والمجاهدين في مواقعهم مستباحون أمام سلاحه وطائراته.

وأكد عطايا في تصريحات متلفزة أن المقاومة الفلسطينية ردت على جرائم القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في غزة، في ظل عدم تحرك العالم أجمع ضد هذه الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال.

وأضاف: "لا يمكن فرض معادلات جديدة في قطاع غزة، فاليوم بات القصف بالقصف والدم بالدم، والعدو يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة أمام العالم" داعياً إلى دعم المستضعفين في غزة، وليس التضييق عليهم وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم.

وتابع: "الاحتلال يتمنى أن يتخلص من قطاع غزة بشكل كامل، ويريد تهويد القدس وطرد كل الفلسطينيين والعرب منها، وشطب القضية الفلسطينية، من خلال تآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنه لن يستطيع".

وعن مسيرات العودة أكد عطايا، أن المسيرة تحمل رسالة واضحة، وتسعى لتحقيق أهدافها المشروعة والتي كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعامل مع مسيرة العودة السلمية بطريقة إجرامية لا يتحملها بشر حيث استشهد منذ انطلاق المسيرة في 30 آذار الماضي أكثر من 120 فلسطينياً وأصيب الآلاف بجراح مختلفة.