عباس: الهجوم الإسرائيلي على غزة يدلل على أن "إسرائيل" لا تريد السلام

قال رئيس السلطة محمود عباس: "إن أياماً صعبة مرت على وطننا وشعبنا في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، بسبب الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي شن هجوماً شرساً على قطاع غزة، بالصواريخ والطائرات، الأمر الذي يدل على أنه لا يريد السلام، ومع ذلك نحن نريد السلام ونسعى لتحقيقه".

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح مساء أمس الثلاثاء، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأضاف عباس: "إن هذه القضية نتابعها، ونتابع ما يجري في الكنيست من قرارات، بالإضافة إلى ما يجري في الأمم المتحدة التي نرجو أن نركز عليها، خاصة بعد استكمالنا لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو شيء مهم".

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات استهدفت مواقع واهداف متعددة في جميع أنحاء قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.