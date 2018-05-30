نتنياهو يرفض الهدنة ويوعز بتوجيه ضربة موجعه لغزة

قرر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من الثلاثاء، رفض التوصل إلى اتفاق هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري الموغ بوكر وفقاً لموقع روتر: "أن الكابنيت قرر عدم الموافقة على تهدئة مع المقاومة في قطاع غزة ويوعز بتوجيه ضربة موجعة لحركة حماس.

ووفقاً للموقع فإن نتنياهو وقائد هيئة الأركان ايزنكوت قررا مواصلة التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن التوصل لاتفاق هدنة مقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية سرعان ما نفاه مسؤولون إسرائيليون مطالبين بتوجيه ضربة موجعة لغزة.

يُشار إلى ان سرايا القدس وكتائب القسام أعلنتا مسؤوليتهما عن استهداف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بحق الشبان الفلسطينيين المتظاهرين بصورة سلمية على حدود غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيداً وآلاف الجرحى.