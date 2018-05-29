مصدر يؤكد عودة الهدوء إلى غزة وفقاً لتفاهمات 2014

أفاد مصدر خاص لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء، أن اتصالات مكثفة بين الجانب المصري وفصائل المقاومة أفضت إلى عودة الهدوء في قطاع غزة إلى تفاهمات 2014 بوساطة مصرية.

وأكد المصدر أن المقاومة أبلغت الجانب المصري بأنها غير معنية مطلقاً بالتصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي وأنها ملتزمة بعودة الهدوء طالما التزم به الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء الثلاثاء، سلمت المخابرات المصرية رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن موقف "إسرائيل" من استهداف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية (سرايا القدس وكتائب القسام) قصفتا اليوم بعشرات قذائف الهاون والصواريخ مغتصبات العدو الإسرائيلي في غلاف غزة، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.