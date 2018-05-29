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كم صاروخ أطلق من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال حتى اللحظة؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:21 - 29 مايو 2018
رشقات صاروخية رشقات صاروخية
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن ما مجموعه 70 صاروخاً وقذيفة هاون أطلقت من غزة باتجاه منطقة النقب منذ صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي سياق متصل "هدد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان باغتيال قيادات من حركة حماس وبمضاعفة عمليات القصف الاسرائيلية، وقال ان "على قيادات حماس ان يخشوا على حياتهم منذ هذه اللحظة".

وأضاف "لن نتوانى في العودة لعمليات الاغتيال وتصفية قيادات حماس".

من جهة أخرى تواصل المقاومة إطلاق المزيد من القذائف من غزة باتجاه منطقة النقب حيث دوت صفارات الانذار مساء اليوم الثلاثاء في النقب و"اشكول" فيما أطلقت عدة قذائف نحو مستوطنة "كيسوفيم".

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