الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه "إسرائيل"

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء إطلاق صواريخ من قبل الناشطين الفلسطينيين في غزة نحو المستوطنات "الإسرائيلية".

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في بيان له : "هذه الهجمات غير مقبولة، وتقوّض الجهود الجدية التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين الوضع في غزة".

وأضاف "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد، ومنع الحوادث التي تهدد حياة الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكانت المقاومة الفلسطينية (سرايا القدس وكتائب القسام) قصفتا اليوم بعشرات قذائف الهاون والصواريخ مغتصبات العدو الإسرائيلي في غلاف غزة، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وعقب ذلك، شنّت مقاتلات حربية "إسرائيلية"، غارات على مواقع تابعة لحركتي حماس، والجهاد الإسلامي، وسط القطاع، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، "برد قوي" على إطلاق قذائف من قطاع غزة.