القيادي شهاب: ما قامت به السرايا والقسام يدلل على وحدة الميدان

قال مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "إن تهديدات الاحتلال لا تخيفنا والمقاومة تعرف كيف تتعامل معها بالطريقة والشكل المناسب".

وأكد القيادي شهاب، أن ما قامت به سرايا القدس وكتائب القسام تدلل على أن هناك وحدة ميدان ويعكس وجود غرفة عمليات للمقاومة تدير وتُخطط وتُنفذ".

وكانت المقاومة الفلسطينية (سرايا القدس وكتائب القسام) قصفتا اليوم بعشرات قذائف الهاون والصواريخ مغتصبات العدو الإسرائيلي في غلاف غزة، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.