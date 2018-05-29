القيادي الحساينة: المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن شعبها

أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.يوسف الحساينة بالأداء الرائع للمقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ردا على اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وأكد القيادي الحساينة في تصريح صحفي مساء اليوم، أن رد المقاومة الذي فاجأ الاحتلال الإسرائيلي وأربك مخططاته، يأتي في سياق الواجب الشرعي والأخلاقي والوطنى للمقاومة في الدفاع عن شعبها وحمايته من التغول الإسرائيلي، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان على شعبنا.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة الفلسطينية وكما عهدها شعبنا لن تقبل بفرض العدو معادلات جديدة على حساب دم شعبنا وكرامته الوطنية.

وكانت المقاومة الفلسطينية (سرايا القدس وكتائب القسام) قصفت اليوم بعشرات قذائف الهاون والصواريخ مغتصبات العدو الإسرائيلي في غلاف غزة، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال.