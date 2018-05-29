كتائب أبو علي مصطفى: نحن على أهبة الاستعداد للمعركة

أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قادة الاحتلال "الإسرائيلي" وحدهم يتحملون المسئولية عن التصعيد والاعتداءات المتكررة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني واستهداف مقاومينا في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن ما تقوم به المقاومة هي رسائل غضب على الاحتلال أن يقرأوها ويفهمها جيداً، فلا يمكن السكوت طويلاً وضبط النفس على ما يرتكب من جرائم بحق شعبنا.

وشددت الكتائب بأن المقاومة بكافة أذرعها العسكرية موحدة في الميدان وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة جميعها في المعركة، ومقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بكافة وحداتها العسكرية جاهزة في مواقعها الميدانية.

وأشارت الكتائب إلى أن المقاومة لن تدع العدو "الإسرائيلي" بأن يفرض معادلات اشتباك حسب رغباته، وسيكون للمقاومة كلمتها الأولى والأخيرة في الميدان.