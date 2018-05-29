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عقب انتهاء جلسة الكابنيت

مسؤول "إسرائيلي": لسنا معنيين بالتصعيد ولكن ردنا سيكون عنيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:47 - 29 مايو 2018
دبابة اسرائيلية دبابة اسرائيلية
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قال مسؤول سياسي في حكومة بنيامين نتنياهو الإرهابية: "لسنا معنيين بالتصعيد في قطاع غزة ولكن ننظر ببالغ الخطورة للهجومات الصاروخية ضد المستوطنات المحاذية للقطاع".

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المشاورات الأمنية الإسرائيلية التي أجراها بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفغدور ليبرمان ورئيس الشاباك نداف ارغمان وقائد الأركان ايزنكوت.

وأضاف المسؤول وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "حماس تتحمل المسؤولية على كل اطلاق نار من قطاع غزة والجيش سيرد بكل قوة وستدفع المنظمات في غزة ثمنا باهظا".

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اعلنتا مسؤوليتهما عن قصف المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

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