السرايا والقسام: القصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بالمعادلة مهما كلف الثمن

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتهما عن استهداف المستوطنات "الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكدت السرايا والقسام في بيان مشترك وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، أن المقاومة لن تسمح للعدو أن يفرض معادلاتٍ جديدةٍ باستباحة دماء أبناء شعبنا وتحذره من التمادي والاستمرار في استهداف أهلنا وشعبنا.

وشددتا، أن كافة الخيارات ستكون مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

نص البيان..

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بيان عسكري مشترك صادر عن:

..:: كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس ::..

القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح للعدو بفرض معادلاتٍ جديدة

يا أبناء شعبنا المجاهد.. يا أمتنا وكل أحرار العالم:

بعون الله تعالى وقوته تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء 13 رمضان 1439 هـ الموافق 29/05/2018م، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة ً إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يومياً بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة.

وإننا في سرايا القدس وكتائب القسام إذ نعلن عن هذه العمليات المباركة لنؤكد على ما يلي:

أولاً/ إن العدو الصهيوني هو من بدأ هذه الجولة من العدوان ضد أبناء شعبنا واستهداف مجاهدينا ومواقعنا العسكرية خلال الـ 48 ساعةً الماضية، في محاولةٍ للهروب من دفع استحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا، تلك الجرائم التي ضجّ لها العالم لبشاعتها ودمويتها.

ثانياً/ إن ردنا المشترك اليوم بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الصهيونية وعلى الطيران المغير على قطاع غزة لهو إعلانٌ لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال.

ثالثاً/ إن المقاومة إذ تدير معركتها مع العدو الصهيوني بما تمليه مصلحة شعبنا الفلسطيني من واقع القوة والاقتدار، فإنها لن تسمح للعدو أن يفرض معادلاتٍ جديدةٍ باستباحة دماء أبناء شعبنا وتحذره من التمادي والاستمرار في استهداف أهلنا وشعبنا، وستكون كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

وإنه لجهادٌ.. نصرٌ أو استشهاد،،،

سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام

الثلاثاء 13 رمضان 1439 هـ

الموافق 29/05/2018م