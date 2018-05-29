الكابنيت يُصادق على استمرار العدوان ضد غزة

صادق الكابنيت المصغر للاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء على استمرار العدوان ضد قطاع غزة بحجة استهداف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات "الإسرائيلية" المحاذية للقطاع بقذائف الهاون والصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، بانتهاء جلسة الكابنيت وتمخض عنها تقدير موقف يُشير إلى استمرار التوتر الأمني خلال الساعات المقبلة في قطاع غزة.

وأصدر الكابنيت تعليماته للمستوطنين "الإسرائيليين" الذين يبعدون حتى مسافة 7 كم عن غزة بأن يبقوا قريبين من ملاجئ الحماية، مع الحرص على الحفاظ على روتين الحياة الطبيعية قدر الإمكان.

وقال ليبرمان عقب انتهاء جلسة الكابنيت: "كل مكان يتم منه اطلاق النار هو هدف شرعي لهجمات سلاح الجو الإسرائيلي" وفقاً لزعمه.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة التعليم في "إسرائيل" إلغاء كافة الرحلات المفترض أن تتم على بعد ١٥ كيلو متر من قطاع غزة يوم غد الأربعاء.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منذ صباح اليوم الثلاثاء مواقع المقاومة الفلسطينية بغزة، وأراضي زراعية للمواطنين دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.