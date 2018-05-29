المقاومة تجدد قصف المستوطنات وتستهدف قوة عسكرية بإطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال، بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جددت استهداف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بالصواريخ والهاون كما استهدفت بشكل مباشر قوة عسكرية بالهاون وإطلاق النار.

وأشارت إلى أن مجموعة من المقاومة في غزة استهدفوا قوة عسكرية قرب موقع كوسوفيم بالهاون وإطلاق نار فيما لم يعلن عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

فيما أوضحت، بان قذيفة هاون سقطت قرب أحد المباني داخل مستوطنة أشكول دون أن توقع إصابات، كما أطلقت قذائف هاون تدوي في نيريم والعين الثالثة وكيسوفيم.

وأكد موقع مفزاك لايف، سقوط عدة قذائف هاون في مناطق مفتوحة على ساحل عسقلان.

يُشار إلى أن 4 جنود أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط قذائف الهاون في مستوطنة "اشكول" صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت ظهر اليوم مواقع عسكرية لسرايا القدس بمدينة غزة ووسط القطاع وموقع "بدر" العسكري التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، إضافة لموقع "الإدارة المدنية" شمال القطاع".