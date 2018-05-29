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الطيبي: "إسرائيل" تسعى للتصعيد بسبب ما حققته مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 29 مايو 2018
النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي
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ادان النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي" أحمد الطيبي، العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد على قطاع غزة، واصفا ذلك بانه استمرار للاعتداءات والقصف والحصار على غزة وشعبها.

وقال الطيبي: "هناك في حكومة "إسرائيل" من يدعو للتصعيد ويعمل من أجله ويشعر بالحرج من مسيرات العودة السلمية التي اهتم بها العالم اجمع واحرجت "إسرائيل" وجيشها وقناصتها.

ودعا النائب الطيبي للاستمرار بمسيرات العودة التي جذبت اهتماما عالميا بمأساة غزة وأهلها وحصارها.

وطالب الطيبي بوقف العدوان ورفع الحصار ووقف الغارات ولجم قناصة الاحتلال مؤكداً، أن إخراج المدنيين جميعا من دائرة العنف هي مسؤولية المجتمع الدولي المطالب بالتدخل الفوري لوقف هذا التدهور.

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